«Жаль, что у тебя не бразильский паспорт». Анчелотти обратился к игроку «Реала»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко оценил игру полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0), где он оформил хет-трик.

«Хет-трик Вальверде меня не удивил, но его голы мне очень понравились. Они были потрясающими. Я написал ему после матча: «Жаль, что у тебя не бразильский паспорт», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Всего в текущем сезоне в активе Вальверде 40 встреч на клубном уровне, в которых он забил семь голов и отдал 12 результативных передач. 27-летний полузащитник выступает за сборную Уругвая, в составе которой провёл 71 матч, забил восемь мячей и отдал два ассиста.