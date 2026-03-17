Гвардиола запросил для «Ман Сити» защитника сборной Испании за € 93 млн — Football Insider

«Манчестер Сити» планирует приобрести защитника «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро за цену существенно ниже запрашиваемой лондонским клубом в размере € 93 млн. Об этом сообщает издание Football Insider.

По информации источника, причиной является финансовое ухудшение положения лондонского клуба, усугубляемое риском понижения в классе в рамках чемпионата Англии. Отмечается, что испанский защитник стал приоритетной целью для укрепления правой стороны защиты команды Хосепа Гвардиолы предстоящим летом 2026 года. Несмотря на собственные финансовые трудности («Сити» потерял € 338 млн в прошлом сезоне), руководство готово вложиться в приобретение футболиста.

Эксперт Стефан Борсон указал, что потеря места в английской Премьер-лиге приведёт «Тоттенхэм» к утрате клубом примерно £ 200 млн (€ 232 млн) от спонсоров, вынуждая срочно изыскивать дополнительные финансы. Это создаст давление на рынок игроков, снижая потенциальную стоимость уходящих футболистов.

Порро находился в системе «горожан» с 2019 по 2022 годы, но не провёл за команду Гвардиолы ни одного матча. 26-летний испанец выступает за «Тоттенхэм» с лета 2023 года. В текущем сезоне он отметился одним забитым мячом и шестью ассистентами в 38 играх. Контракт футболиста действует до конца июня 2028 года. Согласно Transfermarkt, его рыночная цена составляет около € 40 млн.