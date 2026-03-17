Инсайдер Романо рассказал о будущем Хвичи Кварацхелии на фоне интереса «Арсенала»

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о возможном переходе вингера «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в «Арсенал», не исключив интереса к игру со стороны «канониров».

«Много вопросов возникает вокруг возможного перехода Кварацхелии в «Арсенал». Однако в «Пари Сен-Жермен» подчеркнули, что футболист совершенно неприкасаем и его продажа исключается даже спустя неполных полтора года пребывания в клубе. Хотя «канониры» планируют усилить атаку минимум одним новым игроком летом, исходя из ситуации с имеющимися игроками и финансовыми возможностями, Кварацхелию они точно не получат. Руководство «ПСЖ» ясно дало понять, что намерено удержать грузинского нападающего, отказываясь рассматривать любые предложения по нему», — приводит слова Романо издание TEAMtalk со ссылкой на слова инсайдера в своём YouTube-канале.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

