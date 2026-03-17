«Я выскажусь здесь». Неймар – о решении Анчелотти не вызывать его в сборную Бразилии

Нападающий Неймар отреагировал на решение главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти не вызывать его в состав национальной команды на ближайшие товарищеским матчи.

«Я выскажусь здесь, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я разочарован и расстроен тем, что меня не вызвали в сборную. Но я продолжаю сосредоточенно работать — день за днём, тренировка за тренировкой, матч за матчем. Я остаюсь сосредоточенным. Мы достигнем нашей цели. Финальный состав сборной ещё впереди», — приводит слова Неймара Footmercato.

В своих ближайших товарищеских матчах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).

