Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Спортинга» высказался об ответном матче с «Будё-Глимт» после поражения 0:3

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Будё-Глимт», который состоится сегодня, 17 марта в Лиссабоне.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понимаю, что нас ждёт очень непростая игра, но я искренне верю в характер команды, а также в индивидуальные и командные качества наших футболистов. Игроки настроены показать совсем другое лицо и доказать, что способны продолжать писать положительные страницы в истории «Спортинга».

Мы хотим добиться чего-то уникального и действительно особенного. Понимаем, что для этого нам нужно провести почти идеальный матч. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы это произошло.

Мы ещё перед первой встречей знали, на что способен соперник. Они обыгрывали не только «Спортинг», но и другие команды, которые считаются претендентами на победу в турнире», — сказал Боржеш на пресс-конференции.

В первом матче «Будё-Глимт» победил «Спортинг» со счетом 3:0.

