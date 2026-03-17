Президент «Барселоны» Лапорта после выборов сделал заявление по теме возвращения Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил возможное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Лео всегда будет связан с «Барселоной» так, как он сам этого захочет. Двери клуба для него открыты, если он решит и дальше помогать укреплять и приумножать величие такой институции, как «Барселона», — сказал Лапорта в интервью TV3.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году.

Также стоит отметить, что накануне Лапорта был переизбран на пост президента «Барселоны» — его новый срок рассчитан до 2031 года.

Месси на данный момент продолжает выступать в составе американского «Интер Майами» в МЛС.

