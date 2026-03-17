Журналист RMC Sport высказался о проблемах Забарного в «ПСЖ», упомянув Сафонова

Журналист-корреспондент RMC Sport Артюр Перро поделился мнением о центральном защитнике «Пари Сен-Жермен Илье Забарном.

«За последние шесть месяцев выступления Забарного были довольно ровными. Однако очевидно, что украинскому защитнику не хватало игрового времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. В те немногочисленные минуты, которые он получал, иногда было заметно, что он выглядит уязвимым и допускает ошибки из-за потери концентрации. Думаю, ему действительно нужно поработать над стабильностью своей игры в «ПСЖ».

Да, я считаю, что перспектива Забарного стать в будущем заменой Маркиньосу по-прежнему существует. Но для этого ему нужно ещё доказать свои возможности, а также получить необходимое время. В матче против «Гавра» он показал, что способен провести качественную игру. Сейчас ему непросто полноценно конкурировать с другими центральными защитниками, такими как Маркиньос и Вильям Пачо.

Во Франции также много обсуждали сосуществование в одной команде Матвея Сафонова и Забарного. В начале французские медиа активно задавались вопросами о том, как будет строиться их взаимодействие: общаются ли они между собой, будут ли вместе появляться на клубных фотографиях и так далее. Сейчас эта тема уже практически не вызывает дискуссий. Мы видим, что оба футболиста могут одновременно выходить на поле и демонстрировать хороший уровень игры. На мой взгляд, эта ситуация никак не влияет на атмосферу внутри команды», — сказал Перро в интервью Tribuna.com.

Напомним, сегодня «ПСЖ» сыграет ответный матч с «Челси» в ЛЧ. Первый матч парижане выиграли 5:2.

