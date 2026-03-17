Уэйн Руни ответил, кто должен стать главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался в поддержку назначения Майкла Кэррика на должность главного тренера клуба на постоянной основе.

«Он на 100% должен получить эту работу. Я уже говорил об этом ранее. Я хорошо знаю его как человека, понимаю его характер и личность. Команде был нужен спокойный тренер, который отлично знает клуб и понимает игроков. Он поддержал футболистов и уделил им необходимое внимание.

Мы видим, что игроки стали действовать увереннее, и сейчас команда выглядит очень сильной. На мой взгляд, нет смысла что-то менять. У него самый высокий процент побед среди тренеров «МЮ» после такого количества матчей. Поэтому я считаю, что он должен остаться», — сказал Руни в интервью ВВС.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

