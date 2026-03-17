Главная Футбол Новости

Мелкадзе: после разгрома от «Сочи» Черчесов взялся за кнут, стены тряслись порядочно

Комментарии

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал об изменениях в команде с приходом на пост главного тренера Станислава Черчесова. Нападающий вспомнил эмоции специалиста после поражения от «Сочи» (2:4) в октябре 2025 года.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

— Что для тебя лично и для команды изменилось с приходом Черчесова?
— Когда видишь тренера такого масштаба, подсознание автоматически переключается. У нас попёрло. Мы в первом же матче обыграли «Зенит». Кто мог представить, что «Ахмат» после четырёх поражений подряд сможет такое сделать? Дальше у нас пошло, а потом вдруг проиграли «Сочи», после чего наступил спад. Сейчас у нас снова хорошая серия, поэтому важно не допустить повторения. С «Сочи» осенью это была чистейшая недооценка соперника, мы вышли спустя рукава.

— Как можно с Черчесовым на лавке позволить себе недооценку соперника?
— Не знаю, но нам удалось. Саламыч после той игры был таким, каким мы его ещё не видели. Стены в раздевалке тряслись порядочно. За кнут ему пришлось взяться, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

На данный момент «Ахмат» идёт на девятом месте РПЛ.

