Мелкадзе: после разгрома от «Сочи» Черчесов взялся за кнут, стены тряслись порядочно

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал об изменениях в команде с приходом на пост главного тренера Станислава Черчесова. Нападающий вспомнил эмоции специалиста после поражения от «Сочи» (2:4) в октябре 2025 года.

— Что для тебя лично и для команды изменилось с приходом Черчесова?

— Когда видишь тренера такого масштаба, подсознание автоматически переключается. У нас попёрло. Мы в первом же матче обыграли «Зенит». Кто мог представить, что «Ахмат» после четырёх поражений подряд сможет такое сделать? Дальше у нас пошло, а потом вдруг проиграли «Сочи», после чего наступил спад. Сейчас у нас снова хорошая серия, поэтому важно не допустить повторения. С «Сочи» осенью это была чистейшая недооценка соперника, мы вышли спустя рукава.

— Как можно с Черчесовым на лавке позволить себе недооценку соперника?

— Не знаю, но нам удалось. Саламыч после той игры был таким, каким мы его ещё не видели. Стены в раздевалке тряслись порядочно. За кнут ему пришлось взяться, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

На данный момент «Ахмат» идёт на девятом месте РПЛ.

