ESPN сообщил реакцию Лионеля Месси на отмену Финалиссимы

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси остался крайне недоволен тем, что матч Финалиссимы был отменён, сообщает ESPN.

По информации источника, аргентинский форвард придавал этой встрече большое значение. Он рассчитывал использовать игру как один из ключевых этапов подготовки к чемпионату мира, а также имел шанс завоевать очередной трофей в своей профессиональной карьере.

Ранее стало известно, что Финалиссима-2026 между сборной Аргентины и сборной Испании в итоге не будет проведена. Изначально встречу планировали организовать в конце марта в Катаре, однако планы пришлось изменить на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как уточняется, УЕФА пытался найти альтернативное решение. Одним из вариантов было проведение игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, однако аргентинская сторона не поддержала эту идею. Кроме того, обсуждался формат из двух матчей — в Мадриде и Буэнос-Айресе, но договориться сторонам также не удалось. В итоге организаторы не смогли найти другую европейскую арену, где можно было бы провести встречу 27 или 30 марта.

