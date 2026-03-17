Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN сообщил реакцию Лионеля Месси на отмену Финалиссимы

Комментарии

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси остался крайне недоволен тем, что матч Финалиссимы был отменён, сообщает ESPN.

По информации источника, аргентинский форвард придавал этой встрече большое значение. Он рассчитывал использовать игру как один из ключевых этапов подготовки к чемпионату мира, а также имел шанс завоевать очередной трофей в своей профессиональной карьере.

Ранее стало известно, что Финалиссима-2026 между сборной Аргентины и сборной Испании в итоге не будет проведена. Изначально встречу планировали организовать в конце марта в Катаре, однако планы пришлось изменить на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как уточняется, УЕФА пытался найти альтернативное решение. Одним из вариантов было проведение игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, однако аргентинская сторона не поддержала эту идею. Кроме того, обсуждался формат из двух матчей — в Мадриде и Буэнос-Айресе, но договориться сторонам также не удалось. В итоге организаторы не смогли найти другую европейскую арену, где можно было бы провести встречу 27 или 30 марта.

Щенсны отпраздновал гол на тренировке в стиле Месси

Материалы по теме
Фабрицио Романо раскрыл, готов ли был Месси принять участие в Финалиссиме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android