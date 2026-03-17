Георгий Мелкадзе — о своей форме в этом сезоне: мой прайм ещё впереди

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о своих результатах в весенней части текущего сезона.

— Ты один из лучших форвардов РПЛ после возобновления сезона. Каково тебе в этом статусе?

— А это чьё признание? (Смеётся.)

— Футбольной общественности.

— Я так не считаю. Но слышать приятно. Я готовился, шёл к этому и продолжаю стремиться вверх. Думаю, прайм Георгия Мелкадзе ещё впереди.

— От кого получал самую неожиданную похвалу за этот удачный период?

— Такого не было, но много моих знакомых, кто раньше не особо следил за футболом, стали его смотреть. Раньше они просто знали, что я футболист, но не смотрели, а теперь… Так что я заставил смотреть футбол какое-то количество людей. Уже хорошее дело! — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В трёх весенних матчах Мир РПЛ форвард Георгий Мелкадзе отметился двумя забитыми мячами. Всего в текущем сезоне на его счету семь голов и три результативных паса в 26 матчах во всех турнирах, из них шесть голов и три ассиста — в 20 играх РПЛ.

