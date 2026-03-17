Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 17 марта

Сегодня, 17 марта, состоится один матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 17 марта (время московское)

1/2 финала Пути РПЛ:

19:30. «Краснодар» — ЦСКА.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» завершился победой армейцев со счётом 3:1. Действующим обладателем Кубка является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.