«Арсенал» — «Байер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» (Англия) и «Байер» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «ПСЖ».

