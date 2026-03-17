Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 17 марта

Сегодня, 17 марта, состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 17 марта (время московское):

20:45. «Спортинг» - «Будё-Глимт»;

23:00. «Челси» — «ПСЖ»;

23:00. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид;

23:00. «Арсенал» — «Байер».

Первые матчи этой стадии состоялись неделю назад, с их результатами можно ознакомиться по ссылке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».