Иран просит ФИФА перенести матчи ЧМ-2026 из США в Мексику

Федерация футбола Ирана ведёт переговоры с ФИФА о переносе матчей национальной сборной на чемпионате мира 2026 года из США в Мексику, ссылаясь на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на посольство Ирана в Мексике.

«Когда [президент США Дональд] Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку. В данный момент мы ведём переговоры с ФИФА о проведении матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике», — заявил глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства в социальной сети X.

На прошлой неделе Трамп отметил, что команде Ирана не стоит ехать на турнир «ради собственной жизни и безопасности». Финальная часть чемпионата мира запланирована на июнь-июль 2026 года и пройдёт в 11 городах США, трёх городах Мексики и двух городах Канады.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G, где также находятся Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем с Египтом в Сиэтле. Если команда не сможет участвовать в турнире, ФИФА придётся искать замену. Возможными кандидатами называют сборные Ирака и ОАЭ.