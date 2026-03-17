«Включал свои игры, а там будто толстопузик бегает». Мелкадзе ― о решении похудеть

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о решении похудеть. Он признался, что со стороны сам замечал лишний вес у себя.

— В ролике, которым сборная анонсировала состав на ближайшие матчи, на тебя намекнули сахаром и круассаном. А Черчесов тебя недавно хвалил за то, что ты сам решил скинуть около пяти килограммов. Как ты к этому пришёл?

— По ходу прошлого сезона и осенней части этого пришло понимание. Я стараюсь пересматривать каждый свой матч, если он не слишком ужасный, как, например, было в гостях с «Краснодаром», ха-ха. Мне интересно, как я выгляжу со стороны, потому что вживую совсем другие ощущения. И вот со стороны мне показалось, что я выгляжу тяжело. Вроде на поле нормально, а матч включишь — как будто толстопузик какой-то бегает. Поэтому решил скинуть.

— Как скидывал?

— Ничего особенного. Мне в отпуске легче скидывать. Когда нет тренировок, кушать хочется меньше. Я ел, когда хотел, но отказался от красного мяса и мучного. За счёт этого и скинул. Никакой особой диеты не было.

— Что почувствовал, когда приехал на сборы с новым весом?

— К третьему сбору вес был уже минус шесть килограммов. Потом сыграли товарищеский матч, и я почувствовал — перебор, сил не хватает. Потом набрал два килограмма, и теперь это мой комфортный вес.

— Что Черчесов сказал?

— Начал подкалывать: «О, ты кушаешь? Думал, голодаешь», — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.