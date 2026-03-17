Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в 21-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— В первые 20 минут у «Зенита» вообще ничего не получалось. Неудачно сыграли два крайних защитника. Дуглас часто пропускал Солари и позволял аргентинцу делать обостряющую передачу. Сергей Семак отлично отреагировал — две замены в перерыве изменили игру. Дивеев вышел, Дркушич перешёл на правый фланг. Но ещё повлияла травма Игоря Дмитриева — Олег Рябчук не так хорошо действует в атаке. Дмитриев острее, лучше видит поле. Семак сам сказал, что первый тайм не получился. Он ещё отметил, что претензии были к четырём футболистам! Стартовый план на эту игру не прошёл. Но исправились во втором тайме, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».