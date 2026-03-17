Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Я его не убил». Рюдигер — об инциденте с защитником «Хетафе» в матче 26-го тура Ла Лиги

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал инцидент, произошедший в матче 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1). Во время встречи Рюдигер ударил коленом в лицо футболиста «Хетафе» Диего Рико.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Я видел замедленные повторы, и это ужасно. Но если посмотреть на сам эпизод… Я не собираюсь с ним спорить, но я его не убил. Не стоит преувеличивать контакт, потому что, если бы я намеренно пытался ударить, я бы его травмировал. Я поговорил с ним после матча. Меня не удалили с поля, это не было красной карточкой, и я никогда не хотел причинить ему вред. Мне нравится играть жёстко, но у меня есть границы, которые я не переступаю. Поэтому я думаю, что заявления Рико об эпизоде немного преувеличены», — приводит слова Рюдигера AS.

Инцидент произошёл на 26-й минуте матча. Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении ударил левым коленом в плечо, а затем в челюсть сопернику. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис Руис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

После матча Рико заявил, что, будь он на месте Рюдигера, получил бы минимум 10 матчей дисквалификации.

