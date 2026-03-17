Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Лучший бомбардир сборной Никарагуа высказался о матче с командой России

Лучший бомбардир сборной Никарагуа высказался о матче с командой России
Хуан Баррера, нападающий и капитан сборной Никарагуа, лучший бомбардир в истории национальной команды, высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России. Игра пройдёт в Краснодаре 27 марта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск.

«Предстоящий матч очень важен для нас, ведь мы в впервые в истории играем против сборной России. В сборной Никарагуа много молодых ребят, жаждущих идти вперёд в своём развитии. Мы искренне любим играть в футбол и надеемся хорошо выполнить свою работу и добиться достойного результата», — рассказал Баррера корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

