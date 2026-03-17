Георгий Мелкадзе рассказал, когда нужно было разрывать контракт со «Спартаком»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, когда нужно было разрывать контракт с московским «Спартаком».

— Чему ты научился за годы карьеры? Если сравнивать тебя в «Спартаке» и сейчас.

— Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». У меня тогда было семь голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира «Спартака» — семь голов за 28 матчей. Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы я ехал в аренду. У меня тогда оставалось два года контракта со «Спартаком» — надо было тогда разрывать, чтобы не было постоянной нестабильности, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.