Защитник «Спартака» Джику вызван в сборную Ганы на мартовские товарищеские матчи

Защитник московского «Спартака» Александер Джику получил вызов в состав сборной Ганы для участия в мартовском сборе. В рамках этого сбора ганская команда сыграет товарищеские матчи с национальными командами Австрии и Германии. Первый матч состоится 27 марта в Вене, а второй — 30 марта в Штутгарте.

Александер Джику подписал контракт с московским клубом в сентябре 2025 года, присоединившись к команде на два сезона. Дебют защитника за «Спартак» состоялся 13 сентября 2025 года в матче 8-го тура чемпионата России с московским «Динамо», где он вышел в стартовом составе.

В текущем сезоне Джику принял участие в 17 матчах во всех соревнованиях, однако результативными действиями не отметился. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 4 млн.