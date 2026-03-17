Агент Головина объяснил высокую результативность полузащитника в «Монако»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев объяснил высокую результативность хавбека в клубе. В нынешнем сезоне 29-летний Головин провёл 19 матчей в рамках французской Лиги 1, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

«С Александром ничего не случилось — у него эта форма стабильна. Он стабильно играет на высоком уровне и никогда не падает ниже своего высокого уровня. Поэтому у него та же хорошая форма — просто добавилась результативность», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Головина в € 18 млн.