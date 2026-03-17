Объявлены цены билетов на финалы клубных турниров УЕФА 2026 года

Сегодня началась продажа билетов для широкой публики на четыре финала клубных турниров УЕФА 2026 года. Билеты доступны исключительно на сайте УЕФА. На финал женской Лиги чемпионов УЕФА в Осло цены начинаются от € 20, а на финал мужской Лиги чемпионов УЕФА в Будапеште — от € 70.

Как и в предыдущие годы, большинство билетов будут распределены между болельщиками команд-участниц и широкой публикой. Билеты для широкой публики не будут продаваться в порядке живой очереди, а будут разыгрываться в лотерее после окончания периода подачи заявок. На финале Лиги чемпионов УЕФА более 40% мест на стадионе отведены для болельщиков финалистов в самых доступных категориях. На финале женской Лиги чемпионов УЕФА более 60% билетов будут доступны по цене € 40 или меньше.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдёт 20 мая в Стамбуле, Турция. Цены на билеты варьируются от € 40 до € 240.

Финал женской Лиги чемпионов состоится 23 мая в Осло, Норвегия, с ценами от € 20 до € 70.

Финал Лиги конференций УЕФА запланирован на 27 мая в Лейпциге, Германия, с ценами от € 25 до € 190.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 30 мая в Будапеште, Венгрия, с ценами на билеты € 70, € 180, € 650 и € 950.