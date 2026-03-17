Футболиста «Урала» обвинили в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней

На обвиняемого в убийстве женщины футболиста «Урала» Даниила Секача завели дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт». Источник отмечает, что сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.

Ранее сообщалось, что Секача задержали по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы. Позднее суд отправил футболиста в СИЗО на два месяца.

Секач с детства занимался в академии «Локомотива», позже играл в составе молодёжной команды «Ростова». Является воспитанником школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер-Сатурн».