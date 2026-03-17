Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболиста «Урала» обвинили в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней

Футболиста «Урала» обвинили в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней
Комментарии

На обвиняемого в убийстве женщины футболиста «Урала» Даниила Секача завели дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт». Источник отмечает, что сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников.

Ранее сообщалось, что Секача задержали по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы. Позднее суд отправил футболиста в СИЗО на два месяца.

Секач с детства занимался в академии «Локомотива», позже играл в составе молодёжной команды «Ростова». Является воспитанником школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер-Сатурн».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android