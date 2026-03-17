Георгий Мелкадзе: когда Черчесов пришёл в «Ахмат», почувствовал надежду

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, какие чувства испытал после назначения на пост главного тренера грозненской команды Станислава Черчесова.

— О чём подумал, когда Черчесов пришёл в команду?

— Не было такого, что я выдохнул. Но почувствовал надежду. Не понимал, почему летом меня посадили на лавку. Я помог команде спастись в стыковых матчах, а в новом сезоне Сторожук меня сразу зачехлил. Мне это показалось несправедливым. А когда пришёл Черчесов, понял: у меня есть шанс. И я постарался максимально его использовать, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.