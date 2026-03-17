Александр Дюков и губернатор ЯНАО открыли «Факел Арену»

Президент РФС Александр Дюков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов официально открыли в Новом Уренгое новый многофункциональный спортивный комплекс. Российский футбольный союз на празднике представлял также генеральный секретарь Максим Митрофанов. «Факел Арена» станет домом для местного клуба «Факел Ямал», выступающего в Высшей лиге российского футзала, и 400 воспитанников Спортивной школы имени Константина Ерёменко.

В завершении официальной части Дюков и Артюхов поставили подписи на мяче, который стал первым экспонатом музея «Факел Арены». Первый символический удар нанесли Кира Бородина, которая занимается футзалом в спортшколе имени Ерёменко, и капитан «Факел Ямала» Евгений Зубарев.

В первом матче на паркете новой арены под знаменами «Факел Ямала» сыграли сборная правительства ЯНАО и администрации Нового Уренгоя и легенды сборной России и столичного «Спартака», включая Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова, Егора Титова, Рината Дасаева, Валерия Шмарова и других звёзд, которыми руководил Олег Иванович Романцев.

«Факел Арена» – многофункциональный спортивный комплекс, сердцем которого является универсальный зал для футзала и других игровых видов спорта с трибунами на 1000 мест и самым современным световым оборудованием и коммуникациями для трансляций. Помимо этого, на арене предусмотрены тренировочные площадки, тренажёрный зал и медицинские кабинеты.

«Факел Арена» – современный и очень комфортный спорткомплекс, открытие которого даст новый импульс для развития футзала в Новом Уренгое и в целом на Ямале. Здесь будет выступать не только профессиональная команда «Факел Ямал», но и тренироваться воспитанники спортшколы, которая носит имя одного из лучших игроков в истории мирового футзала – Константина Ерёменко. Эта арена также станет домом для команд U16 и U18, которые, как мы ожидаем, присоединятся к системе соревнований ЮФЛ Футзал.

Российский футбольный союз со своей стороны обязательно будет рассматривать «Факел Арену» как потенциальную площадку для проведения решающих матчей Кубка страны по футзалу, для матчей сборной России», — заявил президент РФС Александр Дюков.