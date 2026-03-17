Дмитрий Шнякин: у Дзюбы невероятно мощные руки

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. В нынешнем сезоне 37-летний форвард провёл 19 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Люблю про это говорить (о единоборствах с участием Дзюбы. — Прим. «Чемпионата»). Дело даже не в опыте при этих продавливаниях, а в том, что у него невероятно мощные руки! Нападающий, который прекрасно работает руками», — сказал Шнякин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артёма Дзюбы в € 1,2 млн.