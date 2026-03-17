Агент Головина рассказал, как в «Монако» отреагировали на два удаления игрока подряд

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как во французской команде отреагировали на удаления россиянина в двух матчах подряд. Сначала он заработал красную карточку в матче чемпионата Франции, а позже — в Лиге чемпионов.

«Сашу безусловно поддержала команда. В «Монако» очень хороший коллектив, все ребята за Сашу. Он один из самых важных игроков и лидеров «Монако». После этих моментов Саша помогает и показывает игру, которая приносит «Монако» результат», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 29-летний Головин провёл 19 матчей в рамках французской Лиги 1, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.