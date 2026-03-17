Юрист рассказала, какой срок грозит игроку «Урала» Секачу за убийство

Адвокат Наталья Шатихина рассказала, какой срок грозит футболисту «Урала» Даниилу Секачу за убийство. Ранее Шатихина участвовала в процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, представляя интересы пострадавшей стороны в лице главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

«Насколько я поняла, сейчас ему вменена первая часть. Вменена она неверно — должна быть вторая часть. Может быть, пожалели, хотя я не очень понимаю, как такое возможно. По первой части идёт до 15 лет лишения свободы. В совокупности срок может быть увеличен, но сомневаюсь, что если останется такая квалификация, то срок выйдет сильно за 15 лет лишения свободы.

Должна быть вторая часть. В таком случае срок может быть существенно выше. Формально — до пожизненного, хотя правило такое, что пожизненный срок обычно не дают. 15 лет — достаточно», — сказала Шатихина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.