Главная Футбол Новости

Юрист рассказала, какой срок грозит игроку «Урала» Секачу за убийство

Юрист рассказала, какой срок грозит игроку «Урала» Секачу за убийство
Адвокат Наталья Шатихина рассказала, какой срок грозит футболисту «Урала» Даниилу Секачу за убийство. Ранее Шатихина участвовала в процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, представляя интересы пострадавшей стороны в лице главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

«Насколько я поняла, сейчас ему вменена первая часть. Вменена она неверно — должна быть вторая часть. Может быть, пожалели, хотя я не очень понимаю, как такое возможно. По первой части идёт до 15 лет лишения свободы. В совокупности срок может быть увеличен, но сомневаюсь, что если останется такая квалификация, то срок выйдет сильно за 15 лет лишения свободы.

Должна быть вторая часть. В таком случае срок может быть существенно выше. Формально — до пожизненного, хотя правило такое, что пожизненный срок обычно не дают. 15 лет — достаточно», — сказала Шатихина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

