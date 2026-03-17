Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Мелкадзе ― о Талалаеве: важно не только объяснять, но и в каком тоне. Мы с ним не сошлись
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался об успехе «Балтики» и её главного тренера Андрея Талалаева.

— «Балтика» всех шокирует. Ты работал с Талалаевым. Тебя удивляют его результаты?
— Я не удивился. Талалаев постоянно выводил команды из Первой лиги в РПЛ. Да, в самой РПЛ не получалось, но он старался — и добился. Он сильный тренер.

— Талалаев говорил про тебя: «Мелкадзе — форвард без слабых мест, но его самоотдача в «Ахмате» оставляла желать лучшего. Приходилось жестить, быть плохим, провоцировать». Как он тебя провоцировал?
— Не хотел бы это комментировать, потому что у меня впервые был такой опыт в отношениях с тренером. Грубо говоря, мы не сошлись характерами. А так, он считает меня сильным футболистом, я его ― сильным тренером.

— Такой подход — не твоё?
— Да, в футбольном плане я всё прекрасно понимал, что он объяснял. Но важно не просто объяснять, а в каком именно тоне. В этом вопросе мы с ним не сошлись, но такое в футболе бывает.

— То есть с тобой жестить не надо?
— Да. С другими игроками у него это работало, со мной — нет. Как тренер он, повторюсь, сильный. Чуть ли не за ручку всех на поле водил, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

