Американский актёр Майкл Б. Джордан, совладелец английского футбольного клуба «Борнмут», стал обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это событие произошло на 98-й премии Американской киноакадемии, которая прошла в Лос-Анджелесе. Джордан получил статуэтку за свою работу в мистическом хорроре «Грешники». Он стал первым в истории совладельцем клуба АПЛ, удостоенным этой награды.

В 2022 году актёр вошел в консорциум бизнесмена Билла Фоули, который приобрёл «Борнмут» за € 140 млн. Джордан получил миноритарный пакет акций клуба, однако точная доля и сумма его вложений в сделку не раскрыты.

Пресс-служба «Борнмута» отреагировала на успех актёра, опубликовав пост в социальных сетях: «Поздравляем Майкла Б. Джордана с победой в номинации «Лучшая мужская роль». День гордости для нашей спортивной семьи».

Стоит отметить, что Джордан активно участвует в жизни клуба. В 2024 году он разработал дизайн формы, в которой выступает «Борнмут». По состоянию на 30-й тур розыгрыша АПЛ клуб занимает 10-е место в турнирной таблице с 41 очком. В текущем сезоне «вишни» проиграли лишь одну встречу (2:3 с «Арсеналом»), а также имеют четыре победы и шесть ничьих.