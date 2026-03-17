Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Б. Джордан стал первым совладельцем клуба АПЛ, получившим «Оскар»

Комментарии

Американский актёр Майкл Б. Джордан, совладелец английского футбольного клуба «Борнмут», стал обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это событие произошло на 98-й премии Американской киноакадемии, которая прошла в Лос-Анджелесе. Джордан получил статуэтку за свою работу в мистическом хорроре «Грешники». Он стал первым в истории совладельцем клуба АПЛ, удостоенным этой награды.

В 2022 году актёр вошел в консорциум бизнесмена Билла Фоули, который приобрёл «Борнмут» за € 140 млн. Джордан получил миноритарный пакет акций клуба, однако точная доля и сумма его вложений в сделку не раскрыты.

Пресс-служба «Борнмута» отреагировала на успех актёра, опубликовав пост в социальных сетях: «Поздравляем Майкла Б. Джордана с победой в номинации «Лучшая мужская роль». День гордости для нашей спортивной семьи».

Стоит отметить, что Джордан активно участвует в жизни клуба. В 2024 году он разработал дизайн формы, в которой выступает «Борнмут». По состоянию на 30-й тур розыгрыша АПЛ клуб занимает 10-е место в турнирной таблице с 41 очком. В текущем сезоне «вишни» проиграли лишь одну встречу (2:3 с «Арсеналом»), а также имеют четыре победы и шесть ничьих.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android