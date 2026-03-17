Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Григорян: Артига — классный тренер, даже с учётом того, что его агент — чистый проходимец

Российский тренер Александр Григорян высказался о возглавляющем казанский «Рубин» Франке Артиге. Под руководством испанского тренера казанцы проиграли махачкалинскому «Динамо» и обыграли «Краснодар» с «Локомотивом» в рамках Мир РПЛ. Агентом Артиги выступает Дмитрий Селюк.

— В общем, я коротко скажу. Даже с учётом того, что у него агент — чистый проходимец, Артига — очень классный тренер. Артига для меня очень высокого уровня тренер.

— Ух ты. Ваше мнение идёт в разрез с генеральной повесткой, потому что многие его критиковали.
— Да. Многие, бывает, в футболе не очень разбираются, — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

