Форвард «Баварии» Николас Джексон получил двухматчевую дисквалификацию

Сенегальский нападающий Николас Джексон, который выступает за «Баварию» на правах аренды из «Челси», получил двухматчевую дисквалификацию. Решение было принято дисциплинарным комитетом Бундеслиги после инцидента, произошедшего в матче 26-го тура с «Байером» (1:1).

На 41-й минуте первого тайма Джексон совершил опасный подкат сзади против нападающего «фармацевтов» Мартена Терье, что привело к прямой красной карточке.

Джексон пропустит матчи 27-го и 28-го туров с «Унионом» и «Фрайбургом». В этом сезоне форвард провёл 25 матчей за мюнхенский клуб, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Аренда Джексона в «Баварии» истекает в конце сезона, после чего он вернётся в «Челси».