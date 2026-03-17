Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Георгий Мелкадзе: судейство в РПЛ стало лучше, у меня мало претензий

Георгий Мелкадзе: судейство в РПЛ стало лучше, у меня мало претензий
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Кстати, о «Балтике». В этом сезоне в матче с ними случилось твоё удаление, которое многие назвали одним из самых глупых в истории РПЛ.
— Я сам удивился, когда мне судья сказал, что VAR смотрит красную. Но я точно знал, что постфактум её отменят. Я получил карточку, без единой эмоции ушёл с поля. У меня сразу в голове моменты, когда другие игроки после удаления двери бьют и так далее, а я понимал, что кипеть не надо. Знал, что не виноват, что карточку отменят.

— Как тебе вообще судейство? По первым весенним турам воют почти все.
— Мне кажется, стало лучше, если сравнивать с тем, что было несколько лет назад. У меня претензий мало. А может, мы просто играть стали лучше, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

