Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Верю, что «Спартак» отыграется». Ливай Гарсия — о матче с «Динамо» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена». В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил со счётом 2:5.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
— Ты забил «Динамо» больше, чем любой другой команде. Как думаешь, это случайность или есть какая-то причина?
— Это просто футбол, вряд ли есть конкретный рецепт. Но мне очень нравятся большие матчи. В дерби ты живешь игрой. Надеюсь, в предстоящей встрече мне тоже удастся отличиться.

— В гостях мы уступили 5:2. Веришь, что у нас получится пройти в следующий раунд?
— Конечно, мы потерпели тяжёлое поражение, но я верю, что можем отыграться. Ничего невозможного не вижу. Если реализуем свои моменты, сыграем надёжно в обороне, то всё получится. Главное —быстро открыть счёт. И тогда всё может пойти именно по нашему сценарию, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

