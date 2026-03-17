«Верю, что «Спартак» отыграется». Ливай Гарсия — о матче с «Динамо» в Кубке России

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра пройдёт в среду, 18 марта, на стадионе «Лукойл Арена». В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил со счётом 2:5.

— Ты забил «Динамо» больше, чем любой другой команде. Как думаешь, это случайность или есть какая-то причина?

— Это просто футбол, вряд ли есть конкретный рецепт. Но мне очень нравятся большие матчи. В дерби ты живешь игрой. Надеюсь, в предстоящей встрече мне тоже удастся отличиться.

— В гостях мы уступили 5:2. Веришь, что у нас получится пройти в следующий раунд?

— Конечно, мы потерпели тяжёлое поражение, но я верю, что можем отыграться. Ничего невозможного не вижу. Если реализуем свои моменты, сыграем надёжно в обороне, то всё получится. Главное —быстро открыть счёт. И тогда всё может пойти именно по нашему сценарию, — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».