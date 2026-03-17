Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«До тренировки деньги не занесёшь — на неё не выйдешь». Мелкадзе ― о правилах Черчесова

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал об особенностях работы под руководством тренера Станислава Черчесова.

— Ты первый раз работаешь с Черчесовым. Что тебя удивило? И совпали ли ожидания с реальностью?
— Черчесов — невероятно дисциплинированный тренер. Он ничего не пропустит. Саламыч может тебе что-то не сказать, если ты провинился, но потом, уже после командного мероприятия, он обязательно про это напомнит.

— У тебя был пример?
— Я пока в чёрную кассу деньги не заносил, ха-ха. Пока не штрафовали! Но вот последний пример буквально перед нашим интервью случился.

— Расскажи.
— У нас была теория, Мансилья на неё опоздал на три минуты. Черчесов сказал: «Если перед тренировкой деньги не принесёшь — на занятие не выйдешь». Всё очень действенно и понятно, ха-ха, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

