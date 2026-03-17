«Балтика» добилась своего? Добилась». Карпин — о потасовке между Талалаевым и Челестини

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек армейцев Энрике Кармо шёл исполнять аут. Кармо толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Нагайцев оттолкнул швейцарца.

— Ну, вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев — Челестини.

— Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?

— То есть допускать такое, можно так делать?

— Ну что значит можно? Наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот вот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.

— Все средства хороши?

— Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, убивать, прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Ну это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого, — сказал Карпин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».