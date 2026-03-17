Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» добилась своего? Добилась». Карпин — о потасовке между Талалаевым и Челестини

Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о потасовке между возглавляющими ЦСКА и «Балтику» Фабио Челестини и Андреем Талалаевым соответственно по ходу игры 21-го тура Мир РПЛ.

В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек армейцев Энрике Кармо шёл исполнять аут. Кармо толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

— Ну, вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев — Челестини.
— Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?

— То есть допускать такое, можно так делать?
— Ну что значит можно? Наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот вот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.

— Все средства хороши?
— Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, убивать, прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Ну это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого, — сказал Карпин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android