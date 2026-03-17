«Цензурными словами не описать». Мелкадзе ― о промахе осенью в пустые ворота «Краснодара»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе вспомнил свой промах по пустым воротам в осеннем матче Мир РПЛ с «Краснодаром».

— Ты сказал, что не хотел пересматривать матч с «Краснодаром», где ты не забил в пустые ворота. Тот момент оценили почти в 1 xG. О чём подумал, когда гола не случилось?

— Я в итоге тот матч тоже пересмотрел. Цензурными словами не описать, о чём я подумал. Было обидно, но отмечу — в следующем матче с «Динамо» я забил. Можно сказать, извинился этим голом перед командой. Саламыч после того промаха сказал ещё в перерыве: «Ты думаешь, ты в последний раз не забил? Чего расстраиваться? Бывает», — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.