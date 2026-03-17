Семшов: Талалаев любит быть в центре внимания, чтобы его обсуждали

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов прокомментировал поведение тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Мир РПЛ, который завершился победой армейцев со счётом 1:0. В ходе игры произошла массовая потасовка. Семшов отметил, что инцидент следует рассматривать с разных сторон.

«Историю с едва не начавшейся дракой я бы делил на несколько составляющих. Андрей Талалаев бьёт мяч в трибуны, давая своей команде передышку. Мяч летел за бровку, отходи влево-вправо, и всё. Дальше он выбивает мяч в трибуну, игрок ЦСКА ведётся на это — и толкает тренера. Получить мяч и ввести его в игру дело 15 секунд. Армейцам надо было быстрее продолжать и попытаться отыграться. А в итоге всё это растянулось на пять минут, атакующий порыв армейцев Талалаеву, получается, удалось сбить. В эти соревнования эмоций ввязался и Челестини — и этот поход в техническую зону соперника был лишним.

Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Иногда Андрей Викторович, такое впечатление, любит быть в центре внимания, чтобы его обсуждали. Кто-то хочет быть скромнее, а Викторович — наоборот», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

По итогам 21-го тура ЦСКА с 36 очками занимает пятое место, а «Балтика» с 39 очками располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы.