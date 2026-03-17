Мелкадзе: на тусовке «Спартака» после «Легии» творилась жесть. Жиго танцевал на шесте

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился воспоминаниями о «тусовке» в московском «Спартаке» после выхода в плей-офф Лиги Европы в 2021 году.

— А в себе что-то изменил бы?

— Гулять надо было меньше, ха-ха. До игр я не гулял, зато после… На дистанции это сказалось. Но я ни на что не жалуюсь, я доволен. Думаю, большинство людей мечтало бы о такой жизни, как у меня.

— Когда была самая жёсткая гулянка после матча, о которой будешь рассказывать и через 20 лет?

— Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Там творилась полная жесть. Чтобы ты понимал, Жиго там танцевал на шесте… Всё, больше ничего не расскажу, ха-ха, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.