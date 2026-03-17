Полузащитник «Динамо» Кутицкий оценил шансы на победу в Кубке России

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился мнением о шансах своей команды на победу в Фонбет Кубке России. Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» состоится 18 марта на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Первая игра между командами прошла 5 марта и завершилась победой «Динамо» со счётом 5:2.

— Может ли «Динамо» побороться за победу в Кубке России?

— Загадывать не могу. Это зависит только от нас. Если будем работать, играть, как сейчас, думаю, всё будет хорошо, — сказал Кутицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 21 тура РПЛ «Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 30 очками.