«Урал» не будет расторгать контракт с обвиняемым в убийстве футболистом до решения суда

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не будет расторгать контракт с обвиняемым в убийстве футболистом Даниилом Секачом до решения суда. Ранее сообщалось, что Секача задержали по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы. Позднее суд отправил футболиста в СИЗО на два месяца.

«Только суд может признать человека виновным. Будет вынесено решение, конечно, будем расторгать договор. Пока у него действующий контракт. Он не будет получать зарплату, потому что не ходит на работу, но договор действует», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Отметим, ранее стало известно, что в отношении Даниила Секача также завели дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.