Игрок «Ахмата» Мелкадзе подробно рассказал об особенностях тренировок Черчесова

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе подробно рассказал об особенностях тренировок под руководством главного тренера грозненцев Станислава Черчесова.

— А с точки зрения тренировок что удивило?

— Не удивило, а понравилось: очень много максимальных ускорений на тренировках, рывков. В других командах я такого не замечал, если не брать «Спартак». За тренировку можем сейчас пробежать 300 метров в пятой зоне пульса. Это круто, много работы на интенсивность. При этом все остальные упражнения — с мячом, много ударов.

— А в твоей игре он что поменял?

— Если говорить о финальной трети поля, он нам особо ничего не объясняет, а отдаёт на откуп атакующей группе: «Это уже от вашего мастерства зависит». А всё, что до, он подробно объясняет — как выходить в атаку и так далее. Он очень сильно помог мне в игре спиной к воротам, прокачал мою игру при выходе из обороны. Например, на том фланге, где находится мяч, я или Касинтура всегда должны быть рядом с защитником, чтобы строить все эти наши треугольники, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.