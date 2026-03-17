Главная Футбол Новости

Лапорта анонсировал продление контракта Флика с «Барселоной» до 2028 года

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о возможном досрочном продлении контракта главного тренера Ханс-Дитера Флика. По словам Лапорты, Флик близок к подписанию соглашения, действующего до 2028 года; текущий контракт истекает в 2027 году.

«Хорошие отношения с Фликом очень важны. Я думаю, что он может остаться в «Барселоне» ещё на пять лет. Это молодой, энергичный человек, который чувствует себя в городе как дома», — приводит слова Лапорты Goal.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года и уже в своём первом сезоне привёл команду к завоеванию «золотого дубля» — чемпионата и Кубка страны. Ранее он тренировал «Баварию», а также с 2021 по 2023 год руководил сборной Германии.

