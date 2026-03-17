Мелкадзе ― об игре за «Колхети-1913»: я сознательно отправил себя в школу жизни

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился воспоминаниями о периоде выступлений за грузинский клуб «Колхети-1913».

— Ташуев сказал: «Мелкадзе себя переосмыслил». У тебя действительно случился момент перезагрузки?

— За этой перезагрузкой я и поехал в грузинский «Колхети-1913». Хотя на тот момент меня приглашали и «Факел», и махачкалинское «Динамо». Но я отказался, хотя зарплату в этих двух клубах предлагали гораздо выше. Поехал в Грузию, перезагрузился. Хотя сейчас понимаю, что год там — это было много. Мне полгода хватило, чтобы всё понять. Потом вернулся, без агента начал сам писать во все клубы. Спрашивал, не хочет ли кто-то взять меня на просмотр. «Ахмат» согласился — теперь вот я в этой точке.

— Как Грузия помогла перезагрузиться?

— Тебе просто надо побывать там, где я тренировался, жил, ел… В таких условиях начинаешь по-другому ценить то, что у тебя было. Сейчас я понимаю, где я и что. Если кто-то сейчас в «Ахмате» начинает жаловаться, я им говорю: «Если хотите, я могу в Грузию вас отправить». (Смеётся.)

— Там было настолько плохо?

— Отвратительное поле, ужасные условия для футбола. При этом там есть игроки с потенциалом, но желание себя проявить у них не на высоком уровне. Но даже если найдётся игрок, который захочет выбиться, то ему будет тяжело выстрелить в таких условиях.

— Ты понимал, что тебя там ждёт, когда переходил в «Колхети»?

— Абсолютно. Я сознательно себя отправил в школу жизни, чтобы бросить вызов самому себе. Убеждён, что это именно ментальная перестройка. Физически я не изменился, только постарел на год, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.