«Манчестер Сити» — «Реал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Реал Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей, история личных встреч

Комментарии

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей между «Манчестер Сити» и «Реалом»:

  • 11 марта 2026 года. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:0;
  • 10 декабря 2025 года. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 1:2;
  • 19 февраля 2025 года. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:1;
  • 11 февраля 2025 года. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 2:3;
  • 17 апреля 2024 года. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 1:1 (3:4 пен.).

Более подробная статистика личных встреч доступна по ссылке.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android