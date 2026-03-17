«Манчестер Сити» — «Реал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Последние пять матчей между «Манчестер Сити» и «Реалом»:

11 марта 2026 года. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:0;

10 декабря 2025 года. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 1:2;

19 февраля 2025 года. Лига чемпионов. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:1;

11 февраля 2025 года. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 2:3;

17 апреля 2024 года. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 1:1 (3:4 пен.).

Более подробная статистика личных встреч доступна по ссылке.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

