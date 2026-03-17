Тимур Лепсая: Галицкий был недоволен содержанием матча «Сочи» — «Краснодар»

Футбольный функционер Тимур Лепсая рассказал, что владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен содержанием игры 21-го тура Мир РПЛ между «быками» и «Сочи». В прошедшей встрече победу со счётом 2:1 одержали краснодарцы. По состоянию на сегодняшний день чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Слушай, я вот тебе (комментатору Дмитрию Шнякину. — Прим. «Чемпионата») парирую. Ты как-то с Сергеем Николаевичем разговаривал, я тоже иногда с ним разговариваю. Так вот он был недоволен содержанием этого матча», — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».