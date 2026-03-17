«Челси» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Челси — Пари Сен-Жермен: как команды играли друг с другом последние пять матчей, история личных встреч

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Последние пять матчей между «Челси» и «ПСЖ»:

  • Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 11 марта 2026 года, «ПСЖ» — «Челси» — 5:2;
  • клубный чемпионат мира, финал, 13 июля 2025 года, «Челси» — «ПСЖ» — 3:0;
  • Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 9 марта 2016 года, «Челси» — «ПСЖ» — 1:2;
  • Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 16 февраля 2016 года, «ПСЖ» — «Челси» 2:1;
  • Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 11 марта 2015 года, «Челси» — «ПСЖ» — 2:2.

Более подробная статистика личных встреч доступна по ссылке.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

