«Челси» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Челси» (Англия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Последние пять матчей между «Челси» и «ПСЖ»:

Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 11 марта 2026 года, «ПСЖ» — «Челси» — 5:2;

клубный чемпионат мира, финал, 13 июля 2025 года, «Челси» — «ПСЖ» — 3:0;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 9 марта 2016 года, «Челси» — «ПСЖ» — 1:2;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 16 февраля 2016 года, «ПСЖ» — «Челси» 2:1;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 11 марта 2015 года, «Челси» — «ПСЖ» — 2:2.

На стадии раунда плей-офф соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Монако» со счётом 5:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «синие» набрали 16 очков и заняли шестое место.

