Goal: «Ювентус» выбрал главную цель на летнее трансферное окно

Полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд стал главной трансферной целью «Ювентуса», сообщает Goal. Итальянский клуб рассматривает игрока в качестве приоритетного приобретения после успешного сезона в «Марселе». «Ювентус» планирует масштабную перестройку состава и поставил 24-летнего футболиста на первое место в своём списке желаемых трансферов.

Гринвуд, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», демонстрирует высокую результативность. В текущем сезоне хавбек забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач в 38 матчах во всех соревнованиях.

Ожидается, что переговоры о возможном трансфере начнутся в ближайшие месяцы, когда клубы начнут активную работу на летнем трансферном рынке.