Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов допустил, что «Зенит» провалил первый тайм со «Спартаком» из-за «Краснодара»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о невнятной игре «Зенита» в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Сине-бело-голубые провели первый тайм ниже ожиданий.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

— Есть мнение, оно идёт от зенитовцев, что был некий психологический шок от того, что произошло в матче «Краснодара» и «Сочи». На 88-й минуте счёт был 1:1, и все воспряли духом, ведь «Зенит» всё равно подкоркой мозга всё время думает: а как там «Краснодар». И вдруг «быки» могут потерять два очка… Я и сам переживал, когда смотрел. Думаю: ну всё, теперь «Зенит» может обойти «Краснодар». И вот когда Сперцян забил на 95-й минуте с пенальти, игроки «Зенита» стали вялыми. И первые 20 минут никаких впечатляющих игровых действий. Один «Спартак» был, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
