Орлов допустил, что «Зенит» провалил первый тайм со «Спартаком» из-за «Краснодара»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о невнятной игре «Зенита» в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0). Сине-бело-голубые провели первый тайм ниже ожиданий.

— Есть мнение, оно идёт от зенитовцев, что был некий психологический шок от того, что произошло в матче «Краснодара» и «Сочи». На 88-й минуте счёт был 1:1, и все воспряли духом, ведь «Зенит» всё равно подкоркой мозга всё время думает: а как там «Краснодар». И вдруг «быки» могут потерять два очка… Я и сам переживал, когда смотрел. Думаю: ну всё, теперь «Зенит» может обойти «Краснодар». И вот когда Сперцян забил на 95-й минуте с пенальти, игроки «Зенита» стали вялыми. И первые 20 минут никаких впечатляющих игровых действий. Один «Спартак» был, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».